День в ООС: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ

Оккупанты на Донбассе 18 июля трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

В сводке отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", российские наемники стреляли близ Старогнатовки с противотанковых ракетных комплексов и станковых гранатометов. Также они применили гранатометы и стрелковое оружие близ Водяного.

В зоне ответственности группы "Север" противник один раз нарушил "тишину". Возле Хутора Вильный позиции ООС подверглись обстрелу с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Штабе отметили, что силы ВСУ решительно ответили на действия противника, заставив его вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

С начала текущих суток потерь среди военнослужащих в зоне ООС не было.