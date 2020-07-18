День в ООС: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ

В сводке отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", российские наемники стреляли близ Старогнатовки с противотанковых ракетных комплексов и станковых гранатометов. Также они применили гранатометы и стрелковое оружие близ Водяного.
В зоне ответственности группы "Север" противник один раз нарушил "тишину". Возле Хутора Вильный позиции ООС подверглись обстрелу с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Штабе отметили, что силы ВСУ решительно ответили на действия противника, заставив его вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
С начала текущих суток потерь среди военнослужащих в зоне ООС не было.