Коронавирус в ВСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания Covid-19 в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает командование медсил в соцсети Фейсбук в субботу.

По данным Командования медсил, четырех человек госпитализировали, их состояние удовлетворительное.

Другие находятся на домашнем лечении с легким течением заболевания.

На данный момент в ВСУ коронавирусом болеют 129 человек.

На начала эпидемии выздоровели 514 человек, умерли - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 298 человек.

В связи с распространением коронавируса, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщают данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.