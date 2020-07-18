Коронавирус в ВСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19

По данным Командования медсил, четырех человек госпитализировали, их состояние удовлетворительное.
Другие находятся на домашнем лечении с легким течением заболевания.
На данный момент в ВСУ коронавирусом болеют 129 человек.
На начала эпидемии выздоровели 514 человек, умерли - 5.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 298 человек.
В связи с распространением коронавируса, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщают данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.