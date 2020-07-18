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Суббота, 18.07.2020
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Коронавирус в ВСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания Covid-19 в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает командование медсил в соцсети Фейсбук в субботу.

По данным Командования медсил, четырех человек госпитализировали, их состояние удовлетворительное.

Другие находятся на домашнем лечении с легким течением заболевания.

На данный момент в ВСУ коронавирусом болеют 129 человек.

На начала эпидемии выздоровели 514 человек, умерли - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 298 человек.

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В связи с распространением коронавируса, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщают данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Украина, ВСУ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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