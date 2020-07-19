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День в ООС: оккупанты опять применили тяжелую артиллерию

День в ООС: оккупанты опять применили тяжелую артиллерию
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф Фото: МОУ
Оккупанты 19 июля семь раз нарушили режим прекращения огня. Российские наемники вновь применяли запрещенное вооружение, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Применив артиллерийские системы 122-го калибра и 120-мм минометы, агрессор на рассвете дважды обстрелял украинских защитников близ Причепиловки, в районе ответственности оперативно тактической группы "Север". Дважды противник открывал огонь и по защитниках Луганского: сначала применив минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а затем минометы 82-го калибра", - сказано в сообщении. 

В районе ответственности группы "Восток" враг обстрелял позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия возле Водяного. Возле Старогнатовки и Лебединского враг применил крупнокалиберные пулеметы.  

В Штабе отметили, что с начала суток потерь среди военных нет, обстрелов на участках разведения не зафиксировано. 

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"Коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем с штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника", - подытожили в Штабе. 

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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