В украинской армии зафиксировали 13 новых случаев COVID-19

13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, сейчас болеет 140 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

За прошедшие сутки в украинской армии подтвердили 13 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что на амбулаторном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" находится один военный ВСУ.

"Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Остальные военные лечатся в домашних условиях под наблюдением врачей.

Кроме того, командование ведомства сообщает, что за все время пандемии коронавируса в стране среди военнослужащих выздоровели 516 человек, число жертв составило 5 человек.

Напомним, в Украине продолжает расти число случаев коронавируса. За сутки в стране 731 человек "подхватил" COVID-19.

Как сообщалось, в мире от коронавируса нового типа уже умерли 601 512 человека.