В украинской армии зафиксировали 13 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в украинской армии подтвердили 13 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.
Отмечается, что на амбулаторном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" находится один военный ВСУ.
"Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Остальные военные лечатся в домашних условиях под наблюдением врачей.
Кроме того, командование ведомства сообщает, что за все время пандемии коронавируса в стране среди военнослужащих выздоровели 516 человек, число жертв составило 5 человек.
Напомним, в Украине продолжает расти число случаев коронавируса. За сутки в стране 731 человек "подхватил" COVID-19.
Как сообщалось, в мире от коронавируса нового типа уже умерли 601 512 человека.