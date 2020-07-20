Ситуация на Донбассе: боевики 17 раз нарушили "тишину"

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

Противник обстрелял позиции ООС, используя запрещенные минского договоренностями оружие. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Фейсбук.

По защитниках Луганского враг пять раз открывал огонь, bcgjkmpe. артиллерийские системы, минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Противник четыре раза обстрелял украинских защитников у Водяного. На этом участке фронта враг использовал гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Старогнатовки и Лебединского по нашим опорных пунктах оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским защитникам у Талаковки захватчики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще один факт вражеской активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отмечено в пригороде Авдеевки.

Как сообщалось, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб военный медик, гражданин Эстонии.