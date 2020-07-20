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В Украине установится жара, местами грозовые дожди

В Украине установится жара, местами грозовые дожди
08:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На этой недели в Украине сохранится теплая погода, а на юге жара. В западных и южных регионах ожидаются дожди, местами с грозами.

В начале рабочей недели погоду  в Украине будет определять теплый воздух, местами ожидаются кратковременные дожди  с грозами.

Об этом свидетельствуют данные синоптических карт Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах 

В понедельник, 20 июля, в западных областях пройдут дожди, грозы. Во Львовской, Закарпатской, Винницкой и Хмельницкой областях ночью +14...+16°, днем +24...+26°. 

В Волынской, Тернопольской и Ровенской областях +13...+15°, днем +25...+27°.  В Карпатах дождь, ночью +11...+13°, днем +23...+25°.  

На севере страны ясная погода без осадков, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 20.07.2020

Прогноз погоды на 20 июля, фото: meteo.gov.ua

На востоке Украины малооблачная погода, ночью +16...+18°, днем +26...+28°. В Запорожской области днем температура воздуха поднимется до +30...+32°.

На юге страны во всех областях ожидаются грозовые дожди. В Николаевской и Херсонской областях ночью +17...+19°, днем +30...+32°. в Одесской +18...+20°, днем +28...+30°.

В Крыму пройдут кратковременные дожди,  ночью +17...+19°, днем +28...+30°.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 20 июля ночью и днем без осадков, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26...+28°.

В Киевской области осадки не предвидятся, установится малооблачная погода,  ночью +12...+14°, днем +25...+27°.

21 и 22 июля погода особо не изменится, на западе и севере ожидаются грозовые дожди, на остальной территории малооблачная погода.

Прогноз погоды на 21.07.2020

Прогноз погоды на 21 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22.07.2020

Прогноз погоды на 22 июля, фото: meteo.gov.ua

В западном регионе и Карпатах ночью +13...+15°, днем +24...+26°.  

На востоке и центре солнечно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°.  

В южных областях и Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°, днем +29...+30°.

23 и 24 июля дожди покинут территорию Украины установится жаркая погода.

Прогноз погоды на 23.07.2020

Прогноз погоды на 23 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24.07.2020

Прогноз погоды на 24 июля, фото: meteo.gov.ua

В западном и северном регионах ночью +10...+12°, днем +21...+23°. На востоке и юге ночью +12...+14°, днем +25...+27°. 

Напомним, по прогнозам экспертов, в будущем жара на планете будет только усиливать, лето может стать "большой угрозой" для некоторых людей, особо это касается тех, кто работает под открытым небом или в душных цехах. 

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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