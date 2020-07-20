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В курортной Затоке горели базы отдыха, есть пострадавший

В курортной Затоке горели базы отдыха, есть пострадавший
09:27 Сегодня Телеграф Фото: od.dsns.gov.ua
В Одесской области в курортном поселке Затока произошел пожар на базах отдыха.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям горели турбазы "Гранит" и "Атлантида

Возгорание зафиксировали рано утром 20 июля на территории базы отдыха "Гранит", загорелись деревянных домики. После чего огонь перекинулся на деревянные здания турбазы "Атлантида". Спасатели ликвидировали пожар в 6:00 утра. Жертв и пострадавших нет.

Пожар в Затоке 20.07.2020

В результате пожара получил отравление продуктами горения отдыхающий, 1994 г. р., который после осмотра врачей от госпитализации отказался.

Пожар успел распространится на 500 квадратных метров, к тушению привлекли 24 пожарных и 5 единиц техники.

Как сообщалось, украинцев предупредили о высокой пожарной опасности. В южных и восточных областях сохранится высокая угроза возгорания сухой травы. 

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Пожар, Одесская область, ГСЧС, Затока.

Автор:

Телеграф
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