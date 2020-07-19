Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус
COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус
COVID-19: список "зеленых" стран расширился
COVID-19: список "зеленых" стран расширился
Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)

Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
11:00 Сегодня Телеграф Фото: dsns.gov.ua
Сегодня, в воскресенье, в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На юго-востоке Украины и частично на западе сегодня, 19 июля, объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

Такое заявление сделали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Особенное предупреждение сделали жителям Хмельнитчины.

"Укргидрометцентр сообщает, что 19 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В Сумской области из-за ливней и ветра без света остались десятки сел

Кроме того синоптики прогнозируют 19 июля днем на территории Карпат и на Закарпатья значительные осадки (I уровень опасности, желтый).

Напомним, как сообщили в ГСЧС, по состоянию утро 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Лесные пожары, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдерживание России: Пентагон ждет немедленной реакции НАТО
02 Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
03 Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее
04 "Вечеринка нардепов": Арахамию засняли танцующим в вышиванке (Видео)
05 Все из-за российских туристов: Турция может попасть в список стран "красной зоны"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сирия избирает новый парламент
Сирия избирает новый парламент
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Борьба с &quot;коронакризисом&quot;: саммит ЕС решили продлить
Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить
Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне OnePlus Nord
Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне OnePlus Nord
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь