Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Сегодня, в воскресенье, в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На юго-востоке Украины и частично на западе сегодня, 19 июля, объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Такое заявление сделали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Особенное предупреждение сделали жителям Хмельнитчины.

"Укргидрометцентр сообщает, что 19 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того синоптики прогнозируют 19 июля днем на территории Карпат и на Закарпатья значительные осадки (I уровень опасности, желтый).

Напомним, как сообщили в ГСЧС, по состоянию утро 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения.