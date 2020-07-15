Наводнения и паводки на западе Украины: остаются разрушенными почти триста мостов и сотни километров дорог

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию утро 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения

"По состоянию на 07 ч. 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Остаются разрушенными 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).

Повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

В течение суток откачано 445 м3 воды.

"Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек", - подытожили в ГСЧС.

Всего к работам на территории западных областей привлечено 60 чел. и 36 ед. техники, из них от ГСЧС 52 чел. л / с и 31 ед. техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

По состоянию на 14 июля в западных областях не осталось подтопленных населенных пунктов. Из-за паводков остаются разрушенными 95 мостов, и повреждены сотни километров автодорог.