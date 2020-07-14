Из-за паводков на западе остаются разрушенными 95 мостов

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 14 июля в западных областях не осталось подтопленных населенных пунктов. Из-за паводков остаются разрушенными 95 мостов, и повреждены сотни километров автодорог.

По состоянию на сегодня, 14 июля, в западных областях нет подтопленных населенных пунктов, подвалов, или приусадебных участков. Однако остаются разрушенными и поврежденными дороги и мосты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, в результате паводков в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях остаются разрушенными 95 мостов. Кроме того, в первых двух областях разрушено 202,4 км автодорог, а также еще 549 км автодорог и 213 мостов остаются поврежденными.

Как сообщается, с начала проведения работ сотрудники ГСЧС спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека и еще 1324 человек были отселены. Также известно, что они откачали 575 м куб. воды от начала суток. Всего к работам привлечено 64 спасателя и 40 единиц техники.

Как сообщалось, в июне на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

Напомним, вчера, 13 июля, Запорожье накрыла непогода, прошел сильный ливень и град. Улицы города затопило, местами вода достигала колен