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В Сумской области из-за ливней и ветра без света остались десятки сел

В Сумской области из-за ливней и ветра без света остались десятки сел
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
В Сумской области в результате непогоды обесточено 57 населенных пунктов. 15 июля синоптики прогнозируют в регионе дожди и грозы.

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро среды обесточено 57 населенных пунктов в Сумской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, в ближайшие сутки в Украине будет прохладная и малооблачная погода, на северо-востоке страны пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +20...+22°. Ветер преимущественно западный 7-12 м/с. 

Напомним, 13 и 14 июля в Харькове прошел сильный ливень, выпало полторы месячные нормы осадков. Улицы затопило, ветром повалило деревья, общественный транспорт стал.

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Все по теме:

Сумская область, ЛЭП, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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