В среду в Украине все еще будет холодно, местами пройдут дожди

Погода 15 июля в Украине будет малооблачной и прохладной, местами пройдут грозовые дожди.

В ближайшие сутки в Украине будет прохладная и малооблачная погода, на северо-востоке страны пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +20...+22°. Ветер преимущественно западный 7-12 м/с.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах Украины

15 июля грозовые дожди ожидаются в четырех областях, на остальной территории без осадков, малооблачно, местами пасмурно.

На западе страны прохладно и ясно, температура воздуха ночью опустится до +9...+11°, днем +21...+23°. Ветер преимущественно северо-западный 3-5 м/с.

На востоке и центре местами кратковременные грозовые дожди, шквальный ветер, местами град. В Черниговской, Сумской и Полтавской областях дожди, грозы.

Прогноз погоды на 15 июля, фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +21...+23°. В сумской области ночью +11...+13°, днем +16...+18°.

В восточных областях ночью +12...+14°, днем +22...+24°. В Харьковской области дождь и гроза, на остальной территории без осадков.

На юге Украины ясно, ночью +12...+14°, днем +24...+26°. В Херсонской области днем до +25...+27°.

В Крыму без дождей, солнечно, ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

По прогнозам синоптиков в Николаевской, Херсонской, Донецкой области и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 15 июля осадков не предвидится, установится малооблачная погода. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +20...+22°. Ветер преимущественно западный 7-12 м/с.

В Киевской области также без осадков, облачно, ночью +10...+12°, днем +12...+14°.

Прогноз погоды в Киеве на 15 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, 13 и 14 июля в Харькове прошел сильный ливень, выпало полторы месячные нормы осадков. Улицы затопило, ветром повалило деревья, общественный транспорт стал.

Кроме того, 13 июля сильный ливень обрушился и на Запорожье.

А западные регионы Украины до сих пор восстанавливаются после июньских наводнении.