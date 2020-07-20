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Конфликт между велосипедистами и президентом Roshen: спортсмены собираются на масштабную акцию протеста

Конфликт между велосипедистами и президентом Roshen: спортсмены собираются на масштабную акцию протеста
11:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
16 июля группа велосипедистов заявила, что президент Roshen Вячеслав Москалевский под Киевом сбил двух человек и уехал с места ДТП. Бизнесмен говорит, что переехал лишь велосипеды, и что сожалеет о конфликте.

В четверг, 16 июля, под Киевом на Обуховском шоссе произошел конфликт между спортсменами-велосипедистами и главой корпорации Roshen Вячеславом Москалевским.

По словам спортсменов, Москалевский нарушал правила дорожного движения и сбыл двух людей.

В аккаунте группы "echelon", которая занимается организацией велосипедных тренировок, появилась запись о том, что на Обуховском шоссе колонну велосипедистов подрезал водитель на Audi Q7, якобы задев зеркалом инструктора. Двое велосипедистов попытались объясниться с водителем и на светофоре заблокировали ему движение. Водитель "увидел зеленый свет и решил переехать двух человек, протянув пару метров по асфальту, и скрыться с места ДТП".

ДТП на Обуховском шоссе 16.07.2020

Фото: facebook.com/echelonvelo

ДТП на Обуховском шоссе 16.07.2020

Фото: facebook.com/echelonvelo

ДТП на Обуховском шоссе 16.07.2020

Фото: facebook.com/echelonvelo

Однако, сам руководитель Roshen заявил, что переехал лишь велосипеды и сожалеет о конфликте.

После чего участники ДТП вызвали скорую, и нескольким спортсменам оказали медицинскую помощь. Также, на место происшествия прибыла полиция и оформила ДТП.

В свою очередь Вячеслав Москалевский в комментарии изданию LIGA.net опровергает наезд на участников гонки и называет их "агрессивной командой", которая "била по его машине и бросила велосипеды под его колеса".

Вячеслав Москалевский

Вячеслав Москалевский, Фото: ROSHEN

19 июля глава велосипедного клуба "echelon" Дмитрий Петров записал интервью с Андреем Онистратом на ютуб-канале "Бегущий Банкир" и рассказал о конфликте с  Вячеславом Москалевским.

По словам Петрова, он получил травмы ноги, а также были повреждены профессиональные велосипеды. Спортсмены подали заявление о преступлении в полицию и требуют компенсировать моральные и материальные затраты.

Под Киевом на Обуховском шоссе иномарка пыталась наехать на группу велосипедистов

Кроме того, велосипедисты готовы бороться и отстаивать свои права. Готовятся инициировать изменения в законодательство относительно прав велосипедистов на дорогах. 

Также они призывают бойкотировать продукцию компании "Roshen". В случаи игнорирования своих требований они обещают организовать массовую акцию протеста и перекрыть Крещатик. 

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Все по теме:

ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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