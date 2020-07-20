В Сумах произошел выброс опасного токсического вещества, жителей призывают не открывать окна

На окраине Сум произошла утечка опасного токсичного вещества "одорант".
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель мэра города Александр Журба.
Сообщается, что в ночь на 20 июля жители города жаловались на неприятных запах. Как удалось установить, возле населенного пункта Ганновка произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, оно является токсичным, второго класса опасности с характерно выраженным запахом.
Низкие концентрации одоранта могут раздражать кожу и слизистые оболочки глаз, а также тошноту, головную боль и замедление дыхания.
В мэрии призвали жителей города не открывать окна, пользоваться увлажнителями воздуха, в случаи ухудшения самочувствия обращаться к врачу.
Стоит отметить, что сумчане еще вчера в соцсетях жаловались на неприятный запах в разных районах, при этом в людей появился удушливый кашель.
Как сообщалось, в апреле этого года в Киеве наблюдалось значительное ухудшение воздуха. Столица попала на первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом.