В Сумах произошел выброс опасного токсического вещества, жителей призывают не открывать окна

В Сумах произошел выброс токсичного вещества 2 класса опасности одоранта.

На окраине Сум произошла утечка опасного токсичного вещества "одорант".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель мэра города Александр Журба.

Сообщается, что в ночь на 20 июля жители города жаловались на неприятных запах. Как удалось установить, возле населенного пункта Ганновка произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, оно является токсичным, второго класса опасности с характерно выраженным запахом.

Низкие концентрации одоранта могут раздражать кожу и слизистые оболочки глаз, а также тошноту, головную боль и замедление дыхания.

В мэрии призвали жителей города не открывать окна, пользоваться увлажнителями воздуха, в случаи ухудшения самочувствия обращаться к врачу.

Стоит отметить, что сумчане еще вчера в соцсетях жаловались на неприятный запах в разных районах, при этом в людей появился удушливый кашель.

Как сообщалось, в апреле этого года в Киеве наблюдалось значительное ухудшение воздуха. Столица попала на первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом.