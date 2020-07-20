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Международная морская операция с привлечением авиации: В Черном море стартовали учения Sea Breeze

Международная морская операция с привлечением авиации: В Черном море стартовали учения Sea Breeze
15:03 Сегодня Телеграф Фото: armyinform.com.ua
В акватории Черного моря начались международные военные учения Sea Breeze. Из-за коронавируса состоится только морская фаза с привлечением авиации.

В Черном море проходят двадцатые, украинско-американские учения Sea Breeze. В учениях принимают участие восемь стран. Об этом сообщает военный информационный портал "АрмiяIнформ".

Основная цель "Си Бриз-2020" – проведение международной морской операции по безопасности в кризисном районе.

Учения продлятся семь дней. В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Бёрк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Военные учения Sea Breeze 2020

Военные учения Sea Breeze 2020

Всего в "Си Бриз-2020" планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. Всего в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Военные учения Sea Breeze 2020

Военные учения Sea Breeze 2020

Военные отработают тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Важным испытанием для моряков станет спасение экипажа корабля, который потерпел бедствие в море.

Вице-адмирал ВМС США подчеркнул, что эти учения являются реальной демонстрацией решимости США в вопросах коллективной защиты Европы.

Военные учения Sea Breeze 2020

Стоит отметить , что в этом году проходят двадцатые юбилейные учения.  Как отметили в Минобороны, Украина и США проводят такие учения с 1997 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал срочное распоряжение проверить боевую готовность войск на юго-западе стране - на границе с Украиной. А также в Минобороны РФ запланировали масштабные тактические учения. 

Как сообщалось, в прошлом году в июле во время военных учений корабль ЧФ РФ спровоцировал чрезвычайную ситуацию в районе "Sea Breeze", сославшись "на проблемы со связью".

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Все по теме:

США, Си-Бриз, Военные учения, Черное море, Sea Breeze.

Автор:

Телеграф
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