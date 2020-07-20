В курортной Затоке произошло двойное убийство

В курортном поселке Затока Одесской области застрелили семейную пару. Супругов убил якобы их кум из-за долга.

В Одесской области в курортном поселке Затока произошло двойное убийство. Об этом сообщает одесское издание Думская.

Как рассказали местные жители, трагедия произошла в районе станции Лиманская, убиты супруги.

Известно, что убитых звали Игорь и Наталья, у мужчины выявили одно огнестрельное ранение, у женщины- три.

Кроме того, издание сообщает, что подозреваемый в убийстве задержан, он якобы кум убитых, а причиной преступление стал денежный долг.

В полиция данное происшествие пока не комментируют.

Как сообщалось, сегодня ночью в этом же поселке произошел масштабный пожар, загорелись базы отдыха.

Как сообщалось, в Винницкой области 28-летний мужчина случайно смертельно ранил своего друга.