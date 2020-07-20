В курортной Затоке произошло двойное убийство

В Одесской области в курортном поселке Затока произошло двойное убийство. Об этом сообщает одесское издание Думская.
Как рассказали местные жители, трагедия произошла в районе станции Лиманская, убиты супруги.
Известно, что убитых звали Игорь и Наталья, у мужчины выявили одно огнестрельное ранение, у женщины- три.
Кроме того, издание сообщает, что подозреваемый в убийстве задержан, он якобы кум убитых, а причиной преступление стал денежный долг.
В полиция данное происшествие пока не комментируют.
Как сообщалось, сегодня ночью в этом же поселке произошел масштабный пожар, загорелись базы отдыха.
Как сообщалось, в Винницкой области 28-летний мужчина случайно смертельно ранил своего друга.