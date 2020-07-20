В киевском кафе под столом взорвалась сумка

Сотрудники Нацполиции выясняют причины взрыва неизвестного предмета в киевском кафе. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила столичная полиция в Фейсбуке.

В Нацполиции сообщили, что сегодня в 15:40 на гарячую линию "102" поступило сообщение о том, что в кафе на ул. Беломорской произошел взрыв.

На место событий немедленно выехала следственно-оперативная группа ГУНП, а также работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профслужб.

Правоохранителями было установлено, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка.

Сейчас выясняется наличие постадавших.

Отчет зарегистрирован в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

На месте происшествия правозащитники уточняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.