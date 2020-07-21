Приклеил к веревке: одессит умудрился 44 раза пополнить счет одной купюрой

В Одесской области мужчина смог 44 раза пополнить счет одной купюрой в 200 гривень. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как отмечает пресс-служба полиции области, 29-летний "изобретатель" совершил 44 операции через терминалы с помощью специального устройства, состоящего из разрезанной купюры номиналом 200 гривень, а также нитки и клейкой ленты.

Этим он нанес ущерб в размере около 50 тысяч гривень.

Киберполиция и следователи Нацполиции установили, что он неоднократно пополнял свой мобильный счет, затем переводил средства на онлайн-кошельки и банковские карты, после чего снимал с них наличку.

Правоохранители вручили подозрение мошеннику по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За свои действия ему грозит до восьми лет лишения свободы.