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В Харьковской области полицейские преследовали пьяного водителя и попали в двойное ДТП

В Харьковской области полицейские преследовали пьяного водителя и попали в двойное ДТП
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В Харьковской области в городе Краснограде полицейские, преследуя нетрезвого водителя, попали в двойное ДТП. В результате аварии никто не пострадал, на пьяного водителя составили протоколы сразу по трем статьям.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Харьковской области.

"Во время патрулирования на служебном автомобиле Renault Dokker, полицейские в городе Краснограде обнаружили автомобиль Chevrolet Аveo. Водитель переехал зеленые насаждения по улице с односторонним движением. Требование остановить транспортное средство он игнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима. Через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора по улице Полтавской служебный автомобиль Renault Dokker въехал в указанный автомобиль. Chevrolet Аveo в свою очередь столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него", - говорится в сообщении.

ДТП в Харьковской области 20.07.2020

ДТП в Харьковской области 20.07.2020

ДТП в Харьковской области 20.07.2020

В полиции отмечают, что в результате ДТП никто не пострадал. В крови 40-летнего водителя Chevrolet выявили алкоголь. 

В отношении мужчины составили материалы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 12 июля произошла масштабная авария, погибло четверо человек. Виновник ДТП был в нетрезвом состоянии, полиция выявила в его крови алкоголь, содержание которого в семь раз превышало норму.

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Все по теме:

ДТП, Харьковская область, Авария, Полиция, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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