В Харьковской области полицейские преследовали пьяного водителя и попали в двойное ДТП

В Харьковской области в городе Краснограде полицейские, преследуя нетрезвого водителя, попали в двойное ДТП. В результате аварии никто не пострадал, на пьяного водителя составили протоколы сразу по трем статьям.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Харьковской области.

"Во время патрулирования на служебном автомобиле Renault Dokker, полицейские в городе Краснограде обнаружили автомобиль Chevrolet Аveo. Водитель переехал зеленые насаждения по улице с односторонним движением. Требование остановить транспортное средство он игнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима. Через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора по улице Полтавской служебный автомобиль Renault Dokker въехал в указанный автомобиль. Chevrolet Аveo в свою очередь столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в результате ДТП никто не пострадал. В крови 40-летнего водителя Chevrolet выявили алкоголь.

В отношении мужчины составили материалы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 12 июля произошла масштабная авария, погибло четверо человек. Виновник ДТП был в нетрезвом состоянии, полиция выявила в его крови алкоголь, содержание которого в семь раз превышало норму.