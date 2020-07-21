Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
На западе грозы, на востоке и юге жара: прогноз погоды на 21 июля
На западе грозы, на востоке и юге жара: прогноз погоды на 21 июля
Неожиданно: В Ла Лиге состоялась громкая тренерская отставка
Неожиданно: В Ла Лиге состоялась громкая тренерская отставка
21 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
21 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Киеве ночью взорвали банкомат и украли деньги

В Киеве ночью взорвали банкомат и украли деньги
10:17 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В Киеве в Подольском районе злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него кассеты с наличными.

В ночь на 21 июля в Подольском районе Киева неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги.

Об этом сообщает полиция Киева на странице в Фейсбук.

Сообщается, что около часу ночи на улице Выговского возле продуктового магазина произошел взрыв. На месте происшествие правоохранителям удалось установить, что трое неизвестных взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись.

На месте взрыва работают эксперты-взрывотехники, кинолог со служебной собакой, опрашиваются свидетели и проверяют камеры наблюдения. 

В Киеве взорвали банкомат 21.07.2020

Предварительно установлено, что для взрыва использовали газовоздушную смесь. Повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается.

Уткрыто уголовное производство, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей происшествия, проводят розыскные мероприятия по установлению личностей подрывников

Напомним, 21 июня в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, но день не удалось забрать.

Также сообщалось, что правоохранителям удалось задержать преступников, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона налички. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Банкомат.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о выборах мэра Киева: Это просьба президента, чтобы мы вместе победили Кличко
02 Приклеил к веревке: одессит умудрился 44 раза пополнить счет одной купюрой
03 "Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
04 Президент назначил Пристайко послом Украины в Британии уволив Галибаренко
05 Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Болгарии продолжаются протесты: люди требуют отставки правительства
В Болгарии продолжаются протесты
1,8 трлн евро: На саммите ЕС согласовали план по спасению экономики
На саммите ЕС согласовали план по спасению экономики
Доллар и евро продолжают дорожать: свежий курс валют на 21 июля
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 21 июля
Смартфон Nubia Redmagic 5S для любителей игр выйдет в конце июля
Смартфон Nubia Redmagic 5S для любителей игр выйдет в конце июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь