В Киеве ночью взорвали банкомат и украли деньги

В Киеве в Подольском районе злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него кассеты с наличными.

В ночь на 21 июля в Подольском районе Киева неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги.

Об этом сообщает полиция Киева на странице в Фейсбук.

Сообщается, что около часу ночи на улице Выговского возле продуктового магазина произошел взрыв. На месте происшествие правоохранителям удалось установить, что трое неизвестных взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись.

На месте взрыва работают эксперты-взрывотехники, кинолог со служебной собакой, опрашиваются свидетели и проверяют камеры наблюдения.

Предварительно установлено, что для взрыва использовали газовоздушную смесь. Повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается.

Уткрыто уголовное производство, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей происшествия, проводят розыскные мероприятия по установлению личностей подрывников

Напомним, 21 июня в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, но день не удалось забрать.

Также сообщалось, что правоохранителям удалось задержать преступников, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона налички.