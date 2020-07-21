Штаб ООС: боевики уже дважды нарушали "тишину"

В зоне ООС с начала текущих суток вооруженные силы РФ два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе. Об этом на брифинге заявил Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны Украины.

В штабе защитников дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала суток, а именно оккупанты 2 раза открывали огонь, нарушая "тишину".

Дмитрий Гуцуляк заявил, что после 9:50 в районе Павлополя боевики России вели обстрелы позиций защитников с автоматических станковых гранатометов.

А приблизительно в 10:30 из ручных противотанковых гранатометов боевики нарушали "тишину" вблизи Гнутово.

В следствие вражеских обстрелов с АГС двое украинских защитников получили осколочные ранения. Раненных доставили в лечебное учреждение и оказали им необходимую помощь.

Гуцуляк также отметил, что украинские защитники вели адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения.

Потери среди боевиков РФ уточняются.