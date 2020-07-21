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Максим Плохой - Twitter и YouTube заблокировали аккаунты "луцкого террориста"

Максим Плохой - Twitter и YouTube заблокировали аккаунты "луцкого террориста"
15:21 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
"Луцкий террорист", удерживающий заложников в автобусе, ранее звонил в полицию и представился, как Максим Плохой. Он заявляет о наличии еще одной бомбы в городе, но место не указывает.

Twitter и YouTube заблокировали аккаунты Максима Плохого, который в Луцке захватил рейсовый автобус с пассажирами. Об этом заявлено на его странице в Twitter.

"Действие учетной записи приостановлено", - говорится на странице.

Канал "луцкого террориста" на YouTube также заблокирован.

Как сообщалось, в Луцке на Театральной площади мужчина, который представлялся Максимом Плохим забаррикадировался с заложниками в автобусе.

Позже полиции удалось установить, что его настоящие имя Максим Степанович Кривош, который отсидел 10 лет за решеткой, а также состоял на психиатрическом лечении.

Переговоры с террористом продолжаются уже более трех часов, никаких конкретных требований он не выдвигает. Он заявляет, что в городе заменировал еще одно место и может управлять взрывчаткой дистанционно.

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Все по теме:

Луцк, Полиция, Заложники, Арсен Аваков.

Автор:

Телеграф
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