Глава СБУ о ситуации в Луцке: Люди в безопасности и это - главное

Сотрудники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины вместе с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, который захватил в центре города автобус "Красниловка-Берестечко" вместе с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Благодаря спланированной Антитеррористическим центром СБУ операции "Бумеранг" правоохранители смогли избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что терористом является Максим Кривош, пропагандировавший экстремистские взгляды", - сказано в сообщении.

На текущий момент все заложники освобождены, пострадавших нет.

"Благодарю каждого сотрудника Центра спецопераций "А" и Антитеррористического центра СБУ, всех правоохранителей за оперативную реакцию и взаимное сотрудничество. Вашими действиями спасена жизнь 13 человек. Люди в безопасности и это - главное", - отметил глава СБ Украины Иван Баканов.

По его словам, только в первом полугодии 2020 года СБУ предотвратила три теракта.

"К сожалению, это реалии, в которой живет наша страна. Они обусловлены различными факторами, в том числе и событиями на востоке и влиянием РФ на ситуацию в Украине", - добавил Баканов.

Он отметил, что борьба с терроризмом является одним из основных направлений деятельности СБУ.

"Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не иметь страха относительно перемещения улицами городов и населенных пунктов", - добавил Баканов.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. Он сообщал, что он заминировал автобус, а также что у него при себе есть оружие и большое количество взрывчатого вещества. Также он говорил, что в городе заложено еще одно взрывное устройство и его можно привести в действие дистанционно.

Вечером он все же сдался. Преступника задержали, а всех заложников спасли.