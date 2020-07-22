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Глава СБУ о ситуации в Луцке: Люди в безопасности и это - главное

Глава СБУ о ситуации в Луцке: Люди в безопасности и это - главное
Обновлено 00:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Сотрудники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины вместе с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, который захватил в центре города автобус "Красниловка-Берестечко" вместе с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Благодаря спланированной Антитеррористическим центром СБУ операции "Бумеранг" правоохранители смогли избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что терористом является Максим Кривош, пропагандировавший экстремистские взгляды", - сказано в сообщении. 

На текущий момент все заложники освобождены, пострадавших нет. 

"Благодарю каждого сотрудника Центра спецопераций "А" и Антитеррористического центра СБУ, всех правоохранителей за оперативную реакцию и взаимное сотрудничество. Вашими действиями спасена жизнь 13 человек. Люди в безопасности и это - главное", - отметил глава СБ Украины Иван Баканов.

По его словам, только в первом полугодии 2020 года СБУ предотвратила три теракта.

"К сожалению, это реалии, в которой живет наша страна. Они обусловлены различными факторами, в том числе и событиями на востоке и влиянием РФ на ситуацию в Украине", - добавил Баканов. 

Он отметил, что борьба с терроризмом является одним из основных направлений деятельности СБУ. 

"Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не иметь страха относительно перемещения улицами городов и населенных пунктов", - добавил Баканов. 

"Угроза была": Аваков рассказал детали задержания террориста в Луцке

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. Он сообщал, что он заминировал автобус, а также что у него при себе есть оружие и большое количество взрывчатого вещества. Также он говорил, что в городе заложено еще одно взрывное устройство и его можно привести в действие дистанционно.  

Вечером он все же сдался. Преступника задержали, а всех заложников спасли. 

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Луцк, СБУ, Иван Баканов.

Автор:

Телеграф
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