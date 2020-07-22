В Донецкой области посреди улицы расстреляли двух мужчин

В Донецкой области посреди улицы неизвестные расстреляли двух мужчин, один из них умер. Полиция разыскивает преступников.

В Донецкой области в городе Константиновка 21 июля неизвестные посреди улицы начал стрелять. В результате стрельбы были ранены двое мужчин: один из них вскоре скончался, другой госпитализирован.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источник в полиции.

Издание отмечает, что преступники скрылись на неустановленном автомобиле. Полиция ведет розыск, объявлен план перехвата "Сирена".

Правоохранительные органы информацию о стрельбе пока официально не комментировали.

Напомним, как сообщалось в Одесской области в поселке Затока была расстреляна семейная пара.

А в Винницкой области 28-летний мужчина случайно смертельно ранил своего друга.