ООС: оккупанты снова открывали огонь, ранены двое украинских военных

Сегодня, с начала суток на Донбасс два украинских защитника получили осколочные ранения из-за обстрелов боевиками. Об этом отчитались в центре штаба ООС на странице в Фейсбуке.

В штабе ООС сообщили, что приблизительно в 10:20, против защитников Богдановки боевики РФ применяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого был сброшен гранатометный выстрел ВОГ-25.

Во время вражеских атак пострадали два украинских военных, получив осколочные ранения.

Сотрудники немедленно были отправлены в медучреждения и им оказали необходимую помощь.

В штабе также отмечают, что данные "коварные действия" боевиков РФ не остались без ответа, украинские защитники дали врагу ответный обстрел.

Потери оккупантов сейчас уточняются.