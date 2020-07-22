ООС: оккупанты снова открывали огонь, ранены двое украинских военных

В штабе ООС сообщили, что приблизительно в 10:20, против защитников Богдановки боевики РФ применяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого был сброшен гранатометный выстрел ВОГ-25.
Во время вражеских атак пострадали два украинских военных, получив осколочные ранения.
Сотрудники немедленно были отправлены в медучреждения и им оказали необходимую помощь.
В штабе также отмечают, что данные "коварные действия" боевиков РФ не остались без ответа, украинские защитники дали врагу ответный обстрел.
Потери оккупантов сейчас уточняются.