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Грязная вода: на всех пляжах Киева запретили купатся

Грязная вода: на всех пляжах Киева запретили купатся
Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф
В столице после проведения специальных исследований воды на соответствие санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим требованиям в местах массового отдыха населения было принято решение запретить посещение водоемов, в связи с загрязнением вод. Об этом сообщает Госпродподтребслужба.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений", - говорится в сообщении.

На каких пляжах установили повышеный индекс лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП):

  • "Венеция",
  • "Радуга",
  • "Детский",
  • "Золотой",
  • "Молодежный",
  • "Предгородская Слободка",
  • "Радуга",
  • "Тельбин",
  • "Центральный",
  • "Троещина",
  • "Галерный",
  • "Чорторый",
  • "Вербный",
  • "Пуща-Водица".

Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки):

  • пляж "Предгородская Слободка";

Плавающие примеси на пляжах:

  • "Венеция",
  • "Радуга",
  • "Детский",
  • "Золотой",
  • "Предгородская Слободка",
  • "Центральный",
  • "Галерный" (мелкие водоросли);

Отклонение из-за запаха – пляж "Галерный";

Из-за водородного показателя – пляж "Вербный";

Биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".

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"Информируем, что к улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха без купания", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, сообщается, что исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков на столичных пляжах также не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой.

Исследования воды из питьевых фонтанчиков на санитарно-химические показатели на пляжах "Радуга" и "Тельбин" не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями. Питьевые фонтанчики на пляже "Троещина" отсутствуют.

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Киев, Украина, Вода, Пляж.

Автор:

Телеграф
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