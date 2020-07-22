Грязная вода: на всех пляжах Киева запретили купатся

В столице после проведения специальных исследований воды на соответствие санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим требованиям в местах массового отдыха населения было принято решение запретить посещение водоемов, в связи с загрязнением вод. Об этом сообщает Госпродподтребслужба.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений", - говорится в сообщении.

На каких пляжах установили повышеный индекс лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП):

"Венеция",

"Радуга",

"Детский",

"Золотой",

"Молодежный",

"Предгородская Слободка",

"Радуга",

"Тельбин",

"Центральный",

"Троещина",

"Галерный",

"Чорторый",

"Вербный",

"Пуща-Водица".

Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки):

пляж "Предгородская Слободка";

Плавающие примеси на пляжах:

"Венеция",

"Радуга",

"Детский",

"Золотой",

"Предгородская Слободка",

"Центральный",

"Галерный" (мелкие водоросли);

Отклонение из-за запаха – пляж "Галерный";

Из-за водородного показателя – пляж "Вербный";

Биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".

"Информируем, что к улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха без купания", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, сообщается, что исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков на столичных пляжах также не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой.

Исследования воды из питьевых фонтанчиков на санитарно-химические показатели на пляжах "Радуга" и "Тельбин" не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями. Питьевые фонтанчики на пляже "Троещина" отсутствуют.