Грязная вода: на всех пляжах Киева запретили купатся

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений", - говорится в сообщении.
На каких пляжах установили повышеный индекс лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП):
Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки):
Плавающие примеси на пляжах:
Отклонение из-за запаха – пляж "Галерный";
Из-за водородного показателя – пляж "Вербный";
Биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".
"Информируем, что к улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха без купания", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме этого, сообщается, что исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков на столичных пляжах также не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой.
Исследования воды из питьевых фонтанчиков на санитарно-химические показатели на пляжах "Радуга" и "Тельбин" не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями. Питьевые фонтанчики на пляже "Троещина" отсутствуют.