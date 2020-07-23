Скачать
Четверг, 23.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности
Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности
"Противоречат международному праву": Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока 2"
Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока 2"
В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
23 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
23 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В зоне ООС зафиксировано 15 обстрелов, четверо наших бойцов получили ранения

В зоне ООС зафиксировано 15 обстрелов, четверо наших бойцов получили ранения
07:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты совершили 15 обстрелов.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь и использовать запрещенное вооружение, в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Майорска боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, вблизи Хутора Вольного — из гранатометов различных систем, а в районе Крымского — из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки, Талаковки и дважды вблизи Марьинки террористы обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Богдановки оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ 25, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские военные уничтожили одного и ранили троих оккупантов. И по уточненным данным 21 июля потери боевиков дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.

Как сообщалось, днем ранее на Донбассе в результате вражеских обстрелов, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 22 июля: в Украине продлили карантин и вводят безвиз с еще шестью странами
02 Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс
03 В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
04 Ночной жор: что происходит с телом, когда вы едите на ночь
05 Ливерпуль - Челси: Салах выйдет в старте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: США сделали больше тестов на COVID-19, чем любая другая страна
Трамп: США сделали больше тестов на COVID-19, чем любая другая страна
В зоне ООС зафиксировано 15 обстрелов, четверо наших бойцов получили ранения
В зоне ООС четверо военн получили ранения
Взрыв в Афганистане: погибло семеро полицейских
Взрыв в Афганистане: погибло семеро полицейских
Рецепт дня: Капуста, тушенная с баклажанами и сосисками
Рецепт дня: Капуста, тушенная с баклажанами и сосисками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь