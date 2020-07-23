В зоне ООС зафиксировано 15 обстрелов, четверо наших бойцов получили ранения

За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты совершили 15 обстрелов.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь и использовать запрещенное вооружение, в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Майорска боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, вблизи Хутора Вольного — из гранатометов различных систем, а в районе Крымского — из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки, Талаковки и дважды вблизи Марьинки террористы обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Богдановки оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ 25, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские военные уничтожили одного и ранили троих оккупантов. И по уточненным данным 21 июля потери боевиков дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.

Как сообщалось, днем ранее на Донбассе в результате вражеских обстрелов, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения.