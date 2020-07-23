Активисту Шабунину подожгли дом, никто не пострадал

Общественный деятель, активист и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в Фейсбук заявил, что в ночь на 23 июля неизвестные подожгли его дом.
Шабунин сообщает, что соседка услышала взрыв, и увидела, как вспыхнул вход. В результате пожара никто не пострадал, активиста с женой и детьми не было дома, а родители успели выйти.
Шабунин утверждает, что произошел именно поджог, так как ровно две недели назад газовщики проверяли газовые счетчики и все соединения.
Активист пригласил журналистов приехать и увидеть последствия пожара.
"Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей. Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", — написал активист.
Виталий Шабунин — активист, журналист и руководитель организации "Центра противодействия коррупции". Известный своими коррупционными расследованиями и громкими заявлениями о преступлениях чиновников и политиков. В 2016 году по его инициативе был возбуждено уголовное деле в отношении главы МВД Арсена Авакова, но вскоре его закрыли.
Напомним, вчера в Ровенской области неизвестные подожги дом головы Костопольского районного совета.