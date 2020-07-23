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Активисту Шабунину подожгли дом, никто не пострадал

Активисту Шабунину подожгли дом, никто не пострадал
10:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Активист и борец с коррупцией Шабунин заявляет, что его дом именно подожгли. О причинах и подозреваемых он не сообщает.

Общественный деятель, активист и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в Фейсбук заявил, что в ночь на 23 июля неизвестные подожгли его дом.

Шабунин сообщает, что соседка услышала взрыв, и увидела, как вспыхнул вход. В результате пожара никто не пострадал, активиста с женой и детьми не было дома, а родители успели выйти.

Шабунин утверждает, что произошел именно поджог, так как ровно две недели назад газовщики проверяли газовые счетчики и все соединения.

Активист пригласил журналистов приехать и увидеть последствия пожара.

"Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей. Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", — написал активист.

Виталий Шабунин — активист, журналист и руководитель организации "Центра противодействия коррупции". Известный своими коррупционными расследованиями и громкими заявлениями о преступлениях чиновников и политиков. В 2016 году по его инициативе был возбуждено уголовное деле в отношении главы МВД Арсена Авакова, но вскоре его закрыли.

Напомним, вчера в Ровенской области неизвестные подожги дом головы Костопольского районного совета.

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Все по теме:

Пожар, Поджог, Виталий Шабунин.

Автор:

Телеграф
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