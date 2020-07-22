В Ровенской области подожгли дом председателя райсовета

В дом главы райсовета бросили "коктейли Молотова", произошел сильный пожар. Дом полностью выгорел, никто не пострадал.

В Ровенской области в ночь с 21 на 22 июля неизвестные подожгли дом главы Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" Сергея Ткачука.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Батькивщина" в Facebook, а также пресс-служба полиции Ровенской области

В сообщении сказано, что преступники через крышу и окно забросили три бутылки с зажигательной смесью. В результате сильного пожара дом фактически полностью разрушен и не пригоден для жизни.

В партии прокомментировали пожар, и заявили, что поджог связан с политической деятельностью Ткачука.

Как сообщили в полиции, звонок о пожаре на улице Острижской в Костополе поступил в 2:20 ночи. На момент поджога в доме находились 52-летний председатель райсовета, его жена и дочь. Никто не пострадал.

Огонь повредил второй и первый этажи здания.

С места происшествия изъяли две целые бутылки с неизвестной жидкостью и еще одну – разбитую.

По данному факту открыли уголовное производство по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194).

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