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В Ровенской области подожгли дом председателя райсовета

В Ровенской области подожгли дом председателя райсовета
13:45 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В дом главы райсовета бросили "коктейли Молотова", произошел сильный пожар. Дом полностью выгорел, никто не пострадал.

В Ровенской области в ночь с 21 на 22 июля неизвестные подожгли дом главы Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" Сергея Ткачука.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Батькивщина" в Facebook, а также пресс-служба полиции Ровенской области

В сообщении сказано, что преступники через крышу и окно забросили три бутылки с зажигательной смесью. В результате сильного пожара дом фактически полностью разрушен и не пригоден для жизни.

Поджог дома в Ровенской области 22.07.2020

Поджог дома в Ровенской области 22.07.2020

Поджог дома в Ровенской области 22.07.2020

В партии прокомментировали пожар, и заявили, что поджог связан с политической деятельностью Ткачука.

Как сообщили в полиции, звонок о пожаре на улице Острижской в Костополе поступил в 2:20 ночи. На момент поджога в доме находились 52-летний председатель райсовета, его жена и дочь. Никто не пострадал. 

Огонь повредил второй и первый этажи здания.

С места происшествия изъяли две целые бутылки с неизвестной жидкостью и еще одну – разбитую. 

По данному факту открыли уголовное производство по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194).

Как сообщалось, в Одесской области в курортном поселке Затока произошел пожар на одной из баз отдыха, после чего огонь перекинулся на соседнее здание.  

Как сообщалось, в центре Одессы неизвестный сожгли автомобиль адвоката.

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Все по теме:

Пожар, Ровенская область, Полиция, Поджог.

Автор:

Телеграф
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