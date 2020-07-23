Захват в Полтаве: террорист взял в заложники полковника и направляется в Киев

Террорист с гранатой взял в заложники полковника полиции и направляется с ним в сторону Киева. Полиция дала возможность ему покинуть город, чтобы не подвергать опасности жителей.

В Полтаве автоугонщик, который взял в заложники копа и угрожал гранатой, согласился покинуть город.

Он обменял полицейского на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия и направляется на автомобиле Богдан в сторону Киева. Полицейские автомобили следуют за ним.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Фейсбук.

Преступник имеет гранату РГД-5, полиция ведет с ним переговоры, в городе введена спецоперация "Гром".

Как сообщалось, ранее появилась информация, что в Полтаве утром мужчина пытался угнать автомобиль, у здания административного суда "угонщик" взял в заложники работника уголовного розыска и угрожал взорвать гранату. Полиции удалось его уговорить покинуть город. Террористу предоставили служебный автомобиль "Богдан", гранату он взял с собой.