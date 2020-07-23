В Полтаве мужчина угрожает полицейским взорвать гранату

В Полтаве мужчина, который пытался угнать автомобиль, грозит полицейским взорвать гранату. Полиция ведет переговоры, жителей города просят быть осторожными.

Мужчину пытались задержать за кражу транспортного средства, он взял в заложники полицейского и угрожает гранатой. Полиция проводит спецоперацию, с преступником ведутся переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители оцепили место происшествия, работают взрывотехники, сотрудники уголовного розыска и другие спецслужбы.

Жителей просят быть осторожными и не приближаться к эпицентру событий.

Как сообщалось, вчера в полицию Харькова позвонили и сообщили о захвате заложников. Как позже выяснилось, информация оказалась ложной, а звонил мужчина с психическим расстройством.

21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина 12 часов удерживал заложников. После успешных переговоров он отпустил людей. Как сообщили в МВД, он может получить пожизненный срок лишения свободы.