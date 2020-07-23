Карантин в Украине: как столичные школы готовятся к 1 сентября

Учебные заведения Киева сейчас ведут активную подготовку на началу нового учебного года, 1 сентября обучение будет начинатся очно или в смешанной формах. Об этом сообщил зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский в Фейсбук.

Зместитель председателя КГГА заявляет, что пока рано говорить о каком-либо окончательном решении или форматена 2020-2021 учебный год, на данный момент на госуровне действуют карантинные меры.

Школы столицы готовятся встречать учеников 1 сентября непосредственно в учебных заведениях.

Он также добавил, что на данный момент учителя Киева ведут активную подготовку в началу учебного года и планируют свою работу учитывая карантинные меры.

"Мы понимаем, что необходимо подготовиться как к дистанционному, так и к традиционному формату обучения. В этом вопросе мы стараемся быть гибкими, но надеемся, что новый учебный год ученики встретят в школах, а не за экранами компьютеров и с помощью телефонов", - подчеркнул столичный чиновник.

Мондриевский также подчеркнул, что все средства защиты против коронавируса для учеников будут закуплены за городской счет.

На данный момент в столичном бюджете достаточно средств для обеспечения всего необходимого для образовательных учреждений Киева.