Полиция продолжает поиски полтавского преступника, который скрылся в лесу

В Полтавской области продолжаются поиски мужчины, который вчера захватил в заложники полицейского и угрожал гранатой. Конкретных результатов пока нет.

Спецоперация по поимке полтавского захватчика продолжалась всю ночь. Полицейские прочесывают Решетиловский лес, работают кинологи, спецслужбы.

Также поиски были сосредоточены вокруг села Великий Байрак в Миргородском районе, так как за 10 км отсюда мужчина бросил авто и скрылся.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области, передает РБК-Украина.

Отмечается, что положительных результатов нет, но поиски продолжаются.

Следует напомнить, что вчера при задержании угонщика автомобиля произошел захват полицейского. Преступник угрожал гранатой.

После переговоров он согласился покинуть город и обменять полицейского на полковника полиции. В служебном автомобиле он покинул Полтаву и направился в сторону Киева. Главным требование преступника было, чтобы его снова не судили и не сажали в тюрьму.

По дороге он отпустил заложника, а в Решетиловском районе он бросил автомобиль и скрылся в лесу.

Захватчиком оказался 32-летний местный житель Роман Скрипник, ранее был судим.