Полиция продолжает поиски полтавского преступника, который скрылся в лесу

Спецоперация по поимке полтавского захватчика продолжалась всю ночь. Полицейские прочесывают Решетиловский лес, работают кинологи, спецслужбы.
Также поиски были сосредоточены вокруг села Великий Байрак в Миргородском районе, так как за 10 км отсюда мужчина бросил авто и скрылся.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области, передает РБК-Украина.
Отмечается, что положительных результатов нет, но поиски продолжаются.
Следует напомнить, что вчера при задержании угонщика автомобиля произошел захват полицейского. Преступник угрожал гранатой.
После переговоров он согласился покинуть город и обменять полицейского на полковника полиции. В служебном автомобиле он покинул Полтаву и направился в сторону Киева. Главным требование преступника было, чтобы его снова не судили и не сажали в тюрьму.
По дороге он отпустил заложника, а в Решетиловском районе он бросил автомобиль и скрылся в лесу.
Захватчиком оказался 32-летний местный житель Роман Скрипник, ранее был судим.