В Киеве снова более сотни больных коронавирусом: данные по районам

За минувшие сутки в столице выявили 118 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, один человек скончался.
Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 27 и Деснянском районе - 16. В Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах - по 12 случаев.
Заболели:
52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет;
7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.
На сегодняшний день в Киеве выявили уже 7 396 инфицированных коронавирусом, выздоровели за период эпидемии 2 667 киевлян, скончались от осложнений болезни 129 человек.
Кличко сообщил, что в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных - в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов - в медучреждениях с подозрением на коронавирус.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Киеве коронавирус подтвердили у 628 медиков.
В Украине по данным Минздрава, коронавирусом заболели еще 972 человек. Больше всего случаев снова выявили во Львовской области - 126. На втором месте по заболеваемости остается Киев, вчера сообщалось о 112 больных.