В Киеве снова более сотни больных коронавирусом: данные по районам

В Киеве от коронавируса умер еще один человек, всего в столице лабораторно подтверждено уже 7 396 случаев. За сутки число выздоровевших превысило число заболевших.

За минувшие сутки в столице выявили 118 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, один человек скончался.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 27 и Деснянском районе - 16. В Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах - по 12 случаев.

Заболели:

52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет;

7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.

На сегодняшний день в Киеве выявили уже 7 396 инфицированных коронавирусом, выздоровели за период эпидемии 2 667 киевлян, скончались от осложнений болезни 129 человек.

Кличко сообщил, что в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных - в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов - в медучреждениях с подозрением на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Киеве коронавирус подтвердили у 628 медиков.

В Украине по данным Минздрава, коронавирусом заболели еще 972 человек. Больше всего случаев снова выявили во Львовской области - 126. На втором месте по заболеваемости остается Киев, вчера сообщалось о 112 больных.