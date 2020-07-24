Стало известно имя бизнесмена, которого застрелили на глазах у сына

В Бориспольском районе расстреляли 44-летнего бизнесмена из Киева Игоря Плекана.

Полиция установила, что киллер осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry. За рулем был 44-летний бизнесмен из Киева Игорь Плеканов. В машине находился его сын 7-8 лет, мальчика не тронули, отпустили и приказали бежать как можно дальше.

В погибшего попали четыре пули, но он сумел еще как-то проехать 300 метров и позвонить жене.

Об этом информирует пресс-служба полиции и 24 канал.

Изначально сообщалось, что автомобиль расстреляли из автоматов, позже в полиции опровергли эту информацию.

По информации СМИ, в 2018 году Плекана обвиняли в покушении на главу общественной организации "С14" Сергея Мазура.

На месте происшествия работает следственная группа, тело направили на экспертизу, в полиции подтвердили, что с погибшим находился сын, но не пострадал.

Следователи открыли дело за умышленное убийство, виновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, сегодня сообщалось о расстреле автомобиля в Киевской области в селе Артемовка.