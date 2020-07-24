ГПСУ: Боевики "тормозят" пропуск граждан через КПВВ

Боевики РФ на Донбассе пропускают граждан из оккупированных районов в довольно медленном темпе. Об этом сообщила в видео помощница главы Донецкого ГПСУ Валерия Карпиленко.

Пропуск граждан с оккупированных территорий Украины боевиками РФ осуществляют в очень медленном темпе.

На территорию страны пропустили всего 16 человек и 2 транспортных средств.

Граждане отметили, что оккупанты пропускали очень медленно и прерывисто и в мальниких группах.

Валерия Карпиленко также добавила, что сотрудники ГПСУ и полицейские постоянно информируют граждан в вероятных рисках непропуска боевиками.

Она подчеркнула об обязательности установки теми, кто следует в Украину, приложения "Дій вдома" и обратила внимание, что это можно сделать на КПВВ, поскольку там работает Wi-Fi.

На данный момент линию разграничения на Донбассе можно сейчас пересечь КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое".

Ранее, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы восемь раз обстреляли позиции украинских войск. За минувшие сутки потерь среди украинских военных не зафиксировано.