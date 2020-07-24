На Буковине произошло землетрясение

Сегодня, 23 июля, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение 2,0 балла.

Землетрясение произошло в 17:49 в районе села Белоусовка Сокирянского района. Его магнитуда составила 2,0 балла.

Источники землетрясений находились на глубине около 3 км, они не несут никакой угрозы. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Стоит отметить, что на западе Украины землетрясения частые явления.

26 июня в Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения. Подземные толчки произошли накануне в Тячевском и Иршавском районах Закарпатья.

28 апреля в районе города Ужгород зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7 баллов.Жители Одесской области ощутили в ночь на 25 апреля несколько подземных толчков.