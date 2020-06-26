В Украине произошло два землетрясения

В Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения. Подземные толчки произошли накануне в Тячевском и Иршавском районах Закарпатья.

В четверг, 25 июня, в Закарпатской области произошло два землетрясения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник первого землетрясения магнитудой 1,1 находился в Тячевском районе, второй (магнитудой 2,3) - в Иршавском.

Источники землетрясений находились на глубине около 5 км, они не несут никакой угрозы. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

В начале июня произошло два землетрясения в Ивано-Франковской области в районе города Долина. Их магнитуда составила 2,7 и 3,2 балла.

В Закарпатской области 28 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7 баллов.

Напомним, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

На утро 25 июня, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог (большинство на Прикарпатье).

По состоянию на 7 утра 26 июня на западе Украины остаются подтопленными половина пострадавших домов, эвакуированы и отселены 900 человек.