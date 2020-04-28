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В Украине произошло землетрясение

В Украине произошло землетрясение
09:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сегодня, 28 апреля, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение.

В ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение. Об этом сообщает со ссылкой на данные Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Так, землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировали в 1:07.

"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км", - указали в центре.

Землетрясение, как отмечается, может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков.

У берегов Японии случилось землетрясение магнитудой 6,4

Кроме того, в Украине на Пасху произошли сразу два землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы 19 апреля в Закарпатье. Эпицентр силы находился на глубине пяти километров под землей. Несмотря на то, что толчки были не очень мощными, местные жители их почувствовали.

Как сообщалось, в результате сильного землетрясения 22 марта Загреб получил заметные разрушения, 27 человек были ранены, а 15-летняя девочка погибла. Было повреждено большое количество исторических зданий в центре главного города Хорватии, включая кафедральный собор. 23 апреля в Загребе произошло уже второе за последний месяц землетрясение - в этот раз гораздо более слабое.

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Землетрясение, Ужгород, Закарпатская область, Землетрясение в Украине.
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