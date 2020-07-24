"Работают как волы, и боятся отца": в лесу на Буковине в нищете живет семья, в которой семеро детей

По словам соседей, дети постоянно голодные и грязные, они очень боятся отца. Жена плохо двигается и говорит, так как перенесла инсульт и еще она ожидает восьмого ребенка.

В лесной местности в Сторожинецком районе Черновицкой области живет многодетная семья, в которой семеро детей и мать беременная восьмым. Соседи рассказывают, что дети босые, голодные и работают "как волы". Отца семейства все боятся "как огня", он часто бьет мать и детей.

Об этом сообщает, волонтер, общественный деятель, активистка и руководитель благотворительного фонда "Я будущее Украины" Марта Левченко на своей странице в Facebook.

Волонтер на днях посетила семью, и написала в соцсети "ты идешь узкой болотной тропой через лес, и как говорят соседи, сами не сунут туда и носа, там страдают дети".

Дети постоянно голодный, ихняя мать перенесла инсульт, она плохо говорит и передвигается, ждет восьмого ребенка. Все панически боятся отца, по словам соседей, он побил матерь и детей за то, что недосчитался слив на дереве.

Председатель села заставил отца купить кровать для детей. Хоть они и в ужасном состоянии, дети от них без ума, спят по трое на одной.

Семья живет в страшной бедности и грязи, дети не видят игрушек и вещей первой необходимости.

"Когда я зашла в дом, 9-летняя Настенька сама купала самого меньшего Кирюшу, а другие дети работали, пока мама собирала корм для свиней. Все босые, голодные и грязные. Мне пришлось немедленно открывать принесенные мной тушенки, чтобы дети поели. Они без разрешения боялись прикасаться к конфет, пока я их сама не раскрыла, и только после этого как птенцы проглотили их не разжевывая. А настоящим чудом для них были мыльные пузыри. Самая старшая Люда, говорит, что у нее никогда в жизни не было платья, а Колька мечтает о мяче. Какая-то безысходность в том болоте, столько страх и бедность", - сообщает волонтер.

Марта Левченко отмечает, что несмотря на постоянные побои и издевательства семья пытается выкарабкаться из этой беды. Они содержат небольшое хозяйство: куры, цыплята, корова, свиньи, огород. А также, сообщается, что мать очень любит своих детей, и забрать их будет не правильным решением.

"Мы будем искать Службу по делам детей Сторожинецкого района, председателя села и тех, кто будет держать жесткий контроль за ситуацией в семье, и за тем, чтобы помощь, которую мы принесем (новые кровати, матрасы, постельное белье, печь, мебель и одежда) все же принадлежали детям, и в них этого никто не отобрал", - отметила волонтер.

Посещают ли дети школу, и как отреагировал глава семейства на приход волонтера не сообщается. Также неизвестно, состоит ли эта семья на учете в Службе по делам детей и посещают ли ее социальные работники.

Напомним, сегодня сообщалось, что полиция задержала "рабовладельца", который в трудовом плену удерживал заробитчан из западной Украины.