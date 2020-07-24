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В столичном зоопарке родилась альпака

В столичном зоопарке родилась альпака
Обновлено 20:51 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
В столичном зоопарке родилась альпака, которую назвали Зара. Об этом сообщили в столичном зоологическом парке общегосударственного значения.

В зоопарке Киева, в семье альпак родилась альпака.

Новорожденного детеныша назвали "Зара".

На Фейсбуке зоопарка выложили видео с маленького детеныша:

Ранее, 23 мая открылся киевский зоопарк: с обновленным входом и карантинными правилами для посещения. Все это время работники следили за животными, чтобы те не заболели. А для гостей зоопарка пара животных приготовила маленький сюрприз - пополнение.

Ранее сообщалось, что в Киеве осенью откроется первое интерактивное пространство "Музей науки", которое булет содержать более 120 экспонатов и инсталяций. Об этом сообщили в МОН Украины.

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Все по теме:

Киев, Украина, Зоопарк, Альпака.

Автор:

Телеграф
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