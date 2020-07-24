Смягчение карантина: На Буковине разрешили работу детских садов

На Буковине разрешили работу детсадов с 3 августа. Об этом сообщила санврач области Наталья Гопко.

Со слов санврача, в Черновицкой области разрешили запустить в работу детсады с третьего августа.

Данное решение приняли в областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент решение должны поддержать органы местного самоуправления.

Как будут работать детсады после карантина:

детям и работникам будут измерять температуру,

все поверхности будут дезинфицировать через каждые два часа,

запрещено использование тканевых полотенец, мягких игрушек и ковров,

прогулки осуществляются по графику, для избежания скоплений и обеспечение дистанцирования детей.

С 27 июля готовность детсадов до открытия будут проверять мобильные группы. По словам санитарного врача, сейчас в области к открытию готовы только 30% садов.

Ранее, 23 июля, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение 2,0 балла.