Смягчение карантина: На Буковине разрешили работу детских садов

Со слов санврача, в Черновицкой области разрешили запустить в работу детсады с третьего августа.
Данное решение приняли в областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
На данный момент решение должны поддержать органы местного самоуправления.
Как будут работать детсады после карантина:
С 27 июля готовность детсадов до открытия будут проверять мобильные группы. По словам санитарного врача, сейчас в области к открытию готовы только 30% садов.
Ранее, 23 июля, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение 2,0 балла.