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В зоне ООС обезвредили 70 взрывоопасных предметов

В зоне ООС обезвредили 70 взрывоопасных предметов
09:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
За прошедшие сутки подразделения ГСЧС из состава ООС провели обезвреживание 70 взрывоопасных предметов.

Спасатели из состава Операции объединенных сил за минувшие сутки провели обезвреживание 70 взрывоопасных предметов на Донбассе, сообщил пресс-центр ООС.

"Обследовано около семи гектаров местности и изъято и уничтожено семьдесят взрывоопасных предметов. Такая работа была проведена подразделениями ГСЧС из состава Объединенных силы за прошедшие сутки", - говорится в утренней сводке штаба.

Также спасатели помогли местным жителям восстановить 10 домов в прифронтовых населенных пунктах, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

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"На двадцати объектах инфраструктуры восстановление продолжается. А на контрольных пунктах въезда-выезда в течение суток спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь около тридцати гражданам Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, морские пехотинцы из состава Объединенных сил помогают жителям прифронтового поселка Бердянское на Приазовье.

"Местные жители остались один на один со своей проблемой - постоянным отсутствием воды. Военные помогают им с подвозом питьевой и технической воды", - добавили в штабе.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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