ГСЧС: В Киеве во время движения загорелась "легковушка"

Столичные спасатели ликвидировали возгорание автомобиля Volkswagen Bora.

В Днепровском районе Киева во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bora. Возгорание ликвидировали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"24 июля в 9:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Калачевская, 13 в Днепровском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли пожарные 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, спасатели установили, что загорелся автомобиль Volkswagen Bora. В 10:02 бойцы ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате пожара был поврежден моторный отсек, пластиковые элементы передней части кузова и лакокрасочное покрытие.

Отмечается, что на месте было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.

"По словам владельца, машина загорелась во время движения. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-служб.