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В Кривом Роге мужчину держали на привязи в собачьем ошейнике и пытали

В Кривом Роге мужчину держали на привязи в собачьем ошейнике и пытали
11:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Потерпевшего похитил знакомый от собственного дома, после чего двое суток держал на привязи и требовал деньги. Действия злоумышленника следователи квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса.

Полиция Кривого Рога освободила 27-летнего мужчину, которого незаконно удерживали и пытали.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Пострадавшего от собственного дома похитил знакомый, после чего двое суток держал на привязи и требовал деньги.

"Сотрудники Покровского отделения полиции получили информацию об издевательствах над человеком. По словам свидетеля, сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 24 июля правоохранители обнаружили потерпевшего, на теле которого имелись многочисленные телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению", - говорится в сообщении.

Орудие пыток

Злоумышленник заставил потерпевшего сесть в автомобиль и отвез в собственную квартиру. В доме надел на мужчину ошейник и привязал. В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, которую впоследствии посетил и похитил ценные вещи.

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Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"За пытки, незаконное лишение свободы и ограбления полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

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Все по теме:

Днепропетровская область, Кривой Рог, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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