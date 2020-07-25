Опять безрезультатно: танкер Delfi пытались поднять в третий раз

По сообщению пресс-службы ОГА, на сегодня работы завершены.
"Администрация морских портов Украины должна получить право на вывоз этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от прав на подъем судна и передать их АМПУ. Для этого я завтра собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА", - сказал Куцый.
Он также сообщил, что вскоре будет предоставлен новый план поднятия, который разрабатывали совместно с Мининфраструктуры. Также по словам Куцого, АМПУ в кратчайшие сроки возьмет на себя реализацию "ликвидации и уборки танкера с городского пляжа".
Накануне АМПУ объявил о тендере на проведение работ по поднятию танкера, начальная стоимость была установлена на уровне 25 миллионов гривень.
Куцый ранее обращался к Кабмину с просьбой признать ситуацию с танкером Delfi чрезвычайной и попросил правительство передать АМПУ полномочия на принудительную уборку танкера.
Как известно, 22 ноября 2019 года во время шторма, находящийся на стоянке в акватории порта "Южный", танкер сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где он лег на мель и перевернулся. Членов экипажа эвакуировали.