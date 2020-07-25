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Опять безрезультатно: танкер Delfi пытались поднять в третий раз

Опять безрезультатно: танкер Delfi пытались поднять в третий раз
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
В Одессе предприняли еще одну попытку поднять затонувший танкер Delfi, однако буксиры оказались технически неспособными на это. Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый решил созвать экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ОГА, на сегодня работы завершены. 

"Администрация морских портов Украины должна получить право на вывоз этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от прав на подъем судна и передать их АМПУ. Для этого я завтра собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА", - сказал Куцый. 

Он также сообщил, что вскоре будет предоставлен новый план поднятия, который разрабатывали совместно с Мининфраструктуры. Также по словам Куцого, АМПУ в кратчайшие сроки возьмет на себя реализацию "ликвидации и уборки танкера с городского пляжа".

Накануне АМПУ объявил о тендере на проведение работ по поднятию танкера, начальная стоимость была установлена на уровне 25 миллионов гривень. 

Две безуспешные попытки: "спасение" танкера Delfi пошло не по плану

Куцый ранее обращался к Кабмину с просьбой признать ситуацию с танкером Delfi чрезвычайной и попросил правительство передать  АМПУ полномочия на принудительную уборку танкера.  

Как известно, 22 ноября 2019 года во время шторма, находящийся на стоянке в акватории порта "Южный", танкер сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где он лег на мель и перевернулся. Членов экипажа эвакуировали. 

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Все по теме:

Одесса, Максим Куцый, Delfi.

Автор:

Телеграф
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