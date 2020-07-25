"Sea Breeze 2020": пять кораблей НАТО прибыли в Одессу

Пять кораблей НАТО, участвующих в учениях "Sea Breeze - 2020", во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в одесский порт. Передает пресс-служба ВМС ВСУ.

Первыми, около 7 часов утра, на военно-морскую базу "Юг" в Практической гавани прибыли румынский корвет "Контрадмирал Себастиан" и болгарский корвет "Бодрый".

Позже, ближе к 9:00, в порт прибыли основные ударные силы учений: испанский фрегат F101 "Альваро де Базан", который является флагманом группы SNMG2, а также фрегаты Турции "Йылдирим" и Румынии "Регина Мария".

Все корабли неоднократно бывали в Одессе, кроме испанского - он впервые в Черном море.

Корабли останутся в Одессе до 28 июля, но в связи с предотвращением распространения острой респираторной инфекции COVID-19, посещение жителями и гостями города кораблей не предусмотрено.