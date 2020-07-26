Штаб: в ООС уже начали подготовку к полному прекращению огня с 27 июля

В ООС начинается подготовка к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое начнет действовать с 27 июля текущего года. Об этом заявили в штабе ООС.

Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня на выполнение достигнутых договоренностей вводятся на местах. Начиная с 00:01 27 июля, на каждой из позиций ООС дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные военные Украины, большая часть из которых имеет большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Также было отмечено, что данный шаг поспособствует не отвлечению личного состава ОС от выполнения боевых задач и предотвращению возможных провокаций.

В то же время, не лишит украинских военнослужащих возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН.

"Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ. Также штаб операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя.