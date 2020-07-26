На границе Украины с Польшей стоят более пятиста грузовиков

В Украине, на границе с Польшей, на переходе Дорогуск-Ягодин в следствие ремонтных работ возникли очереди, в которых стоят по обе стороны границы более полтысячи грузовиков. Об этом сообщили в Polskie Radio.

На переезде из Украины в Польшу выстроились огромные очереди.

По обе стороны стоят более 500 грузовиков, а ориентировочное время на ожидание пересечения границы составляет один день.

Также было отмечено, что до октября на переходе "Дорогуск-Ягодин" будут проводится ремонтные работы и такие большие очереди образуются на этом участке именно по таким причинам.

Второй же причиной является интенсификация движения, которая обычно наблюдается на выходных.

На переходе "Гребенное-Рава-Русская" очередь на въезд в Польшу состоит примерно из 90 автомобилей, а на выезд - из 170.

Водители, которые хотят попасть в Украину, должны ожидать оформления около 13 часов, а в Польшу - 9 .