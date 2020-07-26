На Сумщине заявили о антирекорде по COVID-19

За прошедшие сутки в Сумской области коронавирусом COVID-19 заразились 19 человек.

Прошедшие сутки стали неутешительными для жителей Сумщины. В области зафиксировали антирекорд по коронавирусу.

Об этом сообщает "SumyToday", ссылаясь на данные СНБО.

Отмечается, что вчера коронавирус подхватили еще 19 жителей Сумщины. С начала пандемии в области зафиксировали 430 случаев коронавирусной болезни. При этом 330 пациентов уже выздоровели. 93 - продолжают лечиться.

В пятницу, 24 июня, в Кролевце Сумской области перестали принимать пациентов в центральной районной больнице. В ней зафиксировали вспышку коронавируса.

Напомним, прирост новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине снизился на 186 человек. С 64 849 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 920 зараженных.